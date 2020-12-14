У Сумській області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно

12:15, 14 грудня 2020
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У регіоні другий день поспіль йде крижаний дощ.

У Шостці Сумської області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно.

Сьогодні Україну накриють дощі та потепління: температура вдень не впаде нижче 0° (карта)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що у регіоні другий день поспіль йде крижаний дощ.

«Від вечора через ожеледицю на дорогах області – численні аварії, рятувальники дістають з кюветів легковики, буксирують рейсові автобуси та маршрутки, що з’їхали в кювет». – говориться у сюжеті.

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Автор: УНІАН

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Теги: ожеледиця
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