У Сумській області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно
У регіоні другий день поспіль йде крижаний дощ.
У Сумській області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно
У Шостці Сумської області через ожеледицю школярі навчатимуться дистанційно.
Сьогодні Україну накриють дощі та потепління: температура вдень не впаде нижче 0° (карта)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що у регіоні другий день поспіль йде крижаний дощ.
«Від вечора через ожеледицю на дорогах області – численні аварії, рятувальники дістають з кюветів легковики, буксирують рейсові автобуси та маршрутки, що з’їхали в кювет». – говориться у сюжеті.
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