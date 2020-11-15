В Україні кілька міст засипало першим снігом: чарівні кадри
Сьогодні сніг випав у Харківській та Сумській областях.
Сьогодні в кількох українських містах випав перший сніг.
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Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють, що снігом засипало Харків і Шостку Сумської області. Українці почали активно ділитися знімками першого снігу.
Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, цими вихідними, 14-15 листопада, в Україні не очікується сильних опадів.
На вихідних вночі -3°...+ 4°, вдень +4°...+ 9°, на північному сході +2°...+5°.
На Закарпатті та в Криму +9°...+13°.
У Києві в суботу та неділю буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температура повітря в денні години коливатиметься в межах +5°...+6°.
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