В Україні кілька міст засипало першим снігом: чарівні кадри

Сьогодні сніг випав у Харківській та Сумській областях.

У Шостці та Харкові випав перший сніг цього сезону / Instagram, shostka. info_official

Сьогодні в кількох українських містах випав перший сніг.

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Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють, що снігом засипало Харків і Шостку Сумської області. Українці почали активно ділитися знімками першого снігу.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, цими вихідними, 14-15 листопада, в Україні не очікується сильних опадів.

На вихідних вночі -3°...+ 4°, вдень +4°...+ 9°, на північному сході +2°...+5°.

На Закарпатті та в Криму +9°...+13°.

У Києві в суботу та неділю буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температура повітря в денні години коливатиметься в межах +5°...+6°.

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