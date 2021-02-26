В небі над Ісландією з'явилося північне сяйво (відео)

08:38, 26 лютого 2021
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Найяскравіше це оптичне явище було поблизу Рейк’явіку.

Ілюстрація: північне сяйво / фото pixabay.com
Ілюстрація: північне сяйво / фото pixabay.com

Неймовірної краси ніч провели ісландці. Природа порадувала їх дивовижним видовищем - північним сяйвом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Найяскравіше це оптичне явище було поблизу столиці - Рейк’явіку.

Місцеві діти навіть вигадали собі забаву, підстрибували, намагаючись дотягнутися до сяйва. Ісландці раділи, що у цей сезон ночі такі довгі. За ясної погоди спостерігати за північним сяйвом можна буде до середини квітня.

ПІвнічне сяйво над Лапландією

27 січня північне сяйво над Лапландією розфарбувало небо у яскраві зелені та місцями рожеві кольори.

Фантастичне видовище зняв місцевий фотограф. Тривало воно лише 15 хвилин.

Північне сяйво виникає, коли частинки сонячного вітру досягають земної атмосфери. Чим ближче до північного полюса, тим більша ймовірність його побачити. Найчастіше помилуватись цим явищем щастить жителям Швеції, Норвегії та Фінляндії.

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: Ісландіятуризмпівнічне сяйво
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