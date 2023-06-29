Вітер буде завтра північно-західного напрямку, помірний, місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У п'ятницю на півночі, сході та північному сході України, а також в західних областях пройдуть грозові дощі.

У центральній частині та на півдні впродовж дня 30-го червня нічого серйозного дощового, ймовірність незначних опадів в цих регіонах з'явиться хіба що завтра ввечері, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря у більшості областей очікується в межах +20+26 градусів, на Харківщині, Сумщині, Полтавщині місцями +18+22 градуси, у південній частині та на Закарпатті +25+29 градусів.

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Вітер буде завтра північно-західного напрямку, помірний, місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві червень завершиться теплішою погодою, до +24 градусів. Проте день 30-го червня буде вітряним, сьогоднішні дощі найближчої ночі та завтра вранці припиняться, вдень у п'ятницю також істотних опадів не очікується, а вже ввечері завтра знову подощить у столиці.

Надалі, з початком липня, повертається в Україну висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25+31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода.

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Кінець червня в Україні буде прохолодним та з опадами, а з початком липня до нас повернеться 30-градусна спека. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Погода у липні цього року буде спекотнішою, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"Середня місячна температура передбачається 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, що на 1-2° вище за норму", - повідомили синоптики.

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