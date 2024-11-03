В ніч на понеділок подекуди на півночі Україні очікуються невеликі опади. А на решті території переважатиме суха погода.

В Україні випаде перший сніг. Опади очікуються у низці областей вже завтра, 4 листопада. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Ось і перший сніг вимальовується. У понеділок на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря", - зазначила синоптикиня.

За словами Діденко, з підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі.

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В ніч на понеділок подекуди на півночі Україні очікуються невеликі опади. А на решті території переважатиме суха погода.

Водночас синоптикиня попереджає, що завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових - до 15-20 метрів за секунду.

"Вже сьогодні ввечері уважно подивіться, де ви паркуватимете автомобіль. Холодна погода триватиме. 4-го листопада вночі від 2 морозу до 5 тепла, протягом дня понеділка +4...+8 градусів, у південній частині +8...+11 градусів", - зазначила вона.

У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3...+5 градусів, завтра вдень +5...+7 градусів. У столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Діденко зауважила, що перший сніг - це швидше анонс, аніж реальне явище. Тобто, він дого не затримається. Із 7-го листопада в Україні очікується потепління.

Антициклон мчить до України - що відомо

Синоптикиня Наталія Птуха раніше повідомила, що на початку листопада може сформуватися циклон, який принесе дощі, місцями з мокрим снігом.

На запитання щодо можливості снігу в різних регіонах України, крім Карпат, де він вже випав, синоптик зазначила, що в найближчий час не прогнозуються тривалі опади.

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