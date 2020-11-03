Сьогодні в Києві трохи потеплішає, без опадів
Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +10°.
У вівторок, 3 листопада, в Києві очікується похмура погода, без опадів.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра Україну заллють дощі, місцями зливи (карта)
Згідно з прогнозом, сьогодні весь день небо буде затягнуте хмарами, лише вранці може злегка вийти сонце.
Опади не очікуються, проте вологість повітря складе 82-94%.
Вітер північно-східний, до 1,3 м/с.
Народний прогноз на 3 листопада
3 листопада - День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане - навесні рано зацвітуть проліски. Ясний і тихий вечір віщує хороший день.
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Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +22°
Вологість:74 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:16 км
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