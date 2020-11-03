Сьогодні в Києві трохи потеплішає, без опадів

08:30, 3 листопада 2020
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Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +10°.

Сьогодні в Києві буде похмуро, але без опадів / фото УНІАН, Інна Соколовська
Сьогодні в Києві буде похмуро, але без опадів / фото УНІАН, Інна Соколовська

У вівторок, 3 листопада, в Києві очікується похмура погода, без опадів.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, сьогодні весь день небо буде затягнуте хмарами, лише вранці може злегка вийти сонце.

Опади не очікуються, проте вологість повітря складе 82-94%.

Вітер північно-східний, до 1,3 м/с.

Народний прогноз на 3 листопада

3 листопада - День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане - навесні рано зацвітуть проліски. Ясний і тихий вечір віщує хороший день.

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Автор: Катерина Лиманська

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