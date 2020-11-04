Сьогодні в Києві буде похмуро, температура до + 8°
Опади не очікуються.
У середу, 4 листопада, в Києві очікується прохолодна погода. Весь день небо буде затягнуте хмарами, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +8°.
Завтра в Україні потеплішає до +16° (карта)
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +4°, а вдень повітря прогріється максимум до +8°.
Вітер південно-східного та південного напрямку зі швидкістю до 1,5 м/с. Без опадів.
Атмосферний тиск практично в нормі - 757 мм рт. ст.
Народний прогноз
4 листопада - свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цієї пори починаються заморозки.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +22°
Вологість:74 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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