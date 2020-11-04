Сьогодні в Києві буде похмуро, температура до + 8°

Опади не очікуються.

Сьогодні в Києві весь день буде похмура погода / фото УНІАН

У середу, 4 листопада, в Києві очікується прохолодна погода. Весь день небо буде затягнуте хмарами, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +8°.

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Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +4°, а вдень повітря прогріється максимум до +8°.

Вітер південно-східного та південного напрямку зі швидкістю до 1,5 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск практично в нормі - 757 мм рт. ст.

Народний прогноз

4 листопада - свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цієї пори починаються заморозки.

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