Завтра в Україні похолодає і почнуться сильні дощі, у двох областях - з мокрим снігом (карта)
Завтра в країні трохи похолодає.
У вівторок, 17 листопада, практично на всій території України - дощі. На півдні і в Києві - з мокрим снігом. У північних і східних регіонах - мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до 0° в центрі, до +8° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і піднімуться до +10° в західній частині країни.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень - синоптики
- У Києві завтра очікується сніг з дощем, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
- У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень -1°.
- У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +3°, вдень +10°.
- У Луцьку злива, вночі + 6°, вдень +8°.
- У Рівному у вівторок можлива злива, вночі +4°, вдень +7°.
- У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +6°, злива.
- У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +6°, сильний дощ.
- В Івано-Франківську завтра вночі +4°, вдень +6°, злива.
- У Чернівцях у вівторок дрібний дощ, вночі +3°, вдень +6°.
- У Вінниці завтра дощ, температура повітря 0°...+3°.
- У Житомирі у вівторок злива, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, похмуро.
- У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі -4°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...0°.
- В Одесі 17 листопада дощ, температура вночі +3°, вдень +7°.
- У Херсоні у вівторок вночі -2°, вдень +2°, невеликий сніг з дощем.
- У Миколаєві завтра сніг з дощем, вночі -1°, вдень +2°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°.
- У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...-1°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +2°.
- У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, +1°...+8°.
- У Краматорську завтра похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень -4°.
- У Сєвєродонецьку завтра суцільна хмарність, температура вночі -2°, вдень -5°.
17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Йоанікія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то в наступному році хліба багато буде. Якщо качок на зимівлю залишилося багато, зима буде теплою.
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Погода в Україні
- Вінниця+6°... +2°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк-1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +3°
- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+3°... -4°
- Луганськ-2°... -4°
- Луцьк+10°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+6°... -2°
- Одеса+11°... +5°
- Полтава0°... -3°
- Рівне+9°... +5°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+8°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький+8°... +4°
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