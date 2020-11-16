Завтра в Україні похолодає і почнуться сильні дощі, у двох областях - з мокрим снігом (карта)

16:30, 16 листопада 2020
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Завтра в країні трохи похолодає.

Завтра в деяких областях очікується мокрий сніг / Фото УНІАН
Завтра в деяких областях очікується мокрий сніг / Фото УНІАН

У вівторок, 17 листопада, практично на всій території України - дощі. На півдні і в Києві - з мокрим снігом. У північних і східних регіонах - мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до 0° в центрі, до +8° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і піднімуться до +10° в західній частині країни.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень - синоптики

  • У Києві завтра очікується сніг з дощем, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
  • У Чернігові буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень -1°.
  • У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі +3°, вдень +10°.
  • У Луцьку злива, вночі + 6°, вдень +8°.
  • У Рівному у вівторок можлива злива, вночі +4°, вдень +7°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +6°, злива.
  • У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +6°, сильний дощ.
  • В Івано-Франківську завтра вночі +4°, вдень +6°, злива.
  • У Чернівцях у вівторок дрібний дощ, вночі +3°, вдень +6°.
  • У Вінниці завтра дощ, температура повітря 0°...+3°.
  • У Житомирі у вівторок злива, температура вночі +1°, вдень +3°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, похмуро.
  • У Кропивницькому невелика хмарність, температура вночі -4°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...0°.
  • В Одесі 17 листопада дощ, температура вночі +3°, вдень +7°.
  • У Херсоні у вівторок вночі -2°, вдень +2°, невеликий сніг з дощем.
  • У Миколаєві завтра сніг з дощем, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°.
  • У Сумах завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...-1°.
  • У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
  • У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +2°.
  • У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, +1°...+8°.
  • У Краматорську завтра похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -1°, вдень -4°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра суцільна хмарність, температура вночі -2°, вдень -5°.
Погода в Україні на завтра, 17 листопада / фото УНІАН
Погода в Україні на завтра, 17 листопада / фото УНІАН

17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Йоанікія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то в наступному році хліба багато буде. Якщо качок на зимівлю залишилося багато, зима буде теплою.

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Автор: Олена Пилипчак

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