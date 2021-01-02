Тепло та сухо: синоптик склала прогноз погоди в Україні на 3 січня
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +3 +5 градусів.
Неділя, 3 січня, порадує українців плюсовою температурою.
Морози до -15: стало відомо, коли до України прийде похолоданняПро це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
"Неділя в Україні обіцяє бути сухою, дещо вітряною і переважно теплою, як для січня. Чим коротше прогноз погоди - тим довше прогулянки на свіжому повітрі. Так як ніяких небезпечних метеоявлень, хіба що тумани, серпанок і місцями скромна ожеледиця", – зазначила вона.
За її словами, температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +3 +5 градусів, на сході очікується до +3, у південній частині та на Закарпатті +6 +12 градусів.
У Києві в неділю опади малоймовірні. Найближчої ночі близько нуля, вдень очікується +3 + 5 градусів, південно-східний вітер може бути поривчастим.
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