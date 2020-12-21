"Типова погода попередніх років": синоптик спрогнозував, яким буде Новий рік
В Укргідрометцентрі дали прогноз до 1 січня.
У новорічну ніч 2021 року в Україні очікується типова для останніх років погода. За попереднім прогнозом, морозів не буде, можливі невеликі опади.
Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
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Як зазначив синоптик, найближчими днями температурний режим в Україні суттєво не зміниться. Очікується нічна температура 0 - мінус 5, денна близько нуля, лише на сході вночі 6-12 градусів морозу, денна 1-6 градусів морозу.
"Починаючи з 23 грудня в Україну прийде тепле повітря з заходу, тому буде зміна погодних умов. До 26 числа, починаючи з заходу, пройдуть опади у вигляді дощу та снігу", - сказав він.
За прогнозом Укргідрометцентру, опади очікуються 23 грудня у західних областях, 24 грудня у центральних та північних, 25 грудня - на сході. Очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця. Подекуди пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У це час в Україні буде доволі тепло: вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла, на півдні до 10 градусів тепла.
Після цього, з 26 до 31 грудня, Україна знову перебуватиме у полі підвищеного тиску та очікується поступове зниження температури на 3-5 градусів. Денна температура буде близько нуля, нічна 0-5 градусів морозу.
"У новорічну ніч будуть невеликі опади: дощ, мокрий сніг. На Новий рік від'ємних температур не очікуємо. Типова погода попередніх років", - сказав він.
Прогноз погоди на 22 грудня: останні новини
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- Донецьк-2°... -8°
- Житомир+2°... -2°
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- Луганськ-3°... -9°
- Луцьк+2°... -1°
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- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+3°... -3°
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- Рівне+1°... -1°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -7°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків-2°... -6°
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