"Типова погода попередніх років": синоптик спрогнозував, яким буде Новий рік

В Укргідрометцентрі дали прогноз до 1 січня.

Синоптик дав прогноз погоди на Новий рік / фото УНІАН

У новорічну ніч 2021 року в Україні очікується типова для останніх років погода. За попереднім прогнозом, морозів не буде, можливі невеликі опади.

Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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Як зазначив синоптик, найближчими днями температурний режим в Україні суттєво не зміниться. Очікується нічна температура 0 - мінус 5, денна близько нуля, лише на сході вночі 6-12 градусів морозу, денна 1-6 градусів морозу.

"Починаючи з 23 грудня в Україну прийде тепле повітря з заходу, тому буде зміна погодних умов. До 26 числа, починаючи з заходу, пройдуть опади у вигляді дощу та снігу", - сказав він.

За прогнозом Укргідрометцентру, опади очікуються 23 грудня у західних областях, 24 грудня у центральних та північних, 25 грудня - на сході. Очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця. Подекуди пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У це час в Україні буде доволі тепло: вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла, на півдні до 10 градусів тепла.

Після цього, з 26 до 31 грудня, Україна знову перебуватиме у полі підвищеного тиску та очікується поступове зниження температури на 3-5 градусів. Денна температура буде близько нуля, нічна 0-5 градусів морозу.

"У новорічну ніч будуть невеликі опади: дощ, мокрий сніг. На Новий рік від'ємних температур не очікуємо. Типова погода попередніх років", - сказав він.

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