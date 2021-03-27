Справжня весна: синоптики потішили "теплим" прогнозом погоди на суботу

10:28, 27 березня 2021
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У Києві в суботу буде сонячно, температура повітря – +13 вдень.

Погода на суботу - синоптики потішили прогнозом на 27 березня / Фото ua.depositphotos.com
Погода на суботу - синоптики потішили прогнозом на 27 березня / Фото ua.depositphotos.com

У суботу, 27 березня, по всій території України очікується сонячна весняна погода.

Про це йдеться у даних Українського Гідрометцентру.

Синоптик пояснив причину березневих холодів та назвав дату потепління в Україні

Температура повітря прогріється удень до +14 на заході країни, до +13 – у центральній частині та до +12 – на сході й півдні.

У Києві в суботу буде сонячно з +13 на стовпчику термометра вдень.

Вночі температура знизиться до 0, -2.

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Автор: Яна Ставська

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