Справжня весна: синоптики потішили "теплим" прогнозом погоди на суботу
У Києві в суботу буде сонячно, температура повітря – +13 вдень.
У суботу, 27 березня, по всій території України очікується сонячна весняна погода.
Про це йдеться у даних Українського Гідрометцентру.
Синоптик пояснив причину березневих холодів та назвав дату потепління в Україні
Температура повітря прогріється удень до +14 на заході країни, до +13 – у центральній частині та до +12 – на сході й півдні.
У Києві в суботу буде сонячно з +13 на стовпчику термометра вдень.
Вночі температура знизиться до 0, -2.
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