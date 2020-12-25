На Україну насувається антициклон: синоптик розповіла про сніг і сонце на вихідних

У Києві в суботу і неділю буде хмарно без опадів. Проте трішки похолодає.

Погода на вихідні - синоптик попередила про теплий антициклон, як він змінить погоду / Фото УНІАН, Андрій Марієнко

Вихідні у більшості областей України пройдуть без опадів. Водночас південні регіони ще потерпатимуть від дощів.

Про це 25 грудня розповіла відомий синоптик Наталка Діденко.

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У суботу в південній частині України ще триматиметься дощ унаслідок дії атмосферного фронту, на сході й південному сході – мокрий сніг залежно від температури повітря. У західних областях подекуди випадатиме невеликий сніг.

На решті території без істотних опадів.

«А в неділю до нас прийде антициклон (а ми знаємо, що це область підвищеного атмосферного тиску), тому скрізь буде без опадів, а в багатьох містах навіть сонячно. На той день плануйте прогулянки на повітрі. Вони дуже корисні», – розповіла Діденко.

Вдень температура повітря спостерігатиметься близько нуля, традиційно тепліше буде на півдні (+5,+9), на північному сході – до -1.

У Києві в суботу і неділю буде хмарно без опадів. Проте трішки похолодає.

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