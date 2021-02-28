Ожеледиця та сніг: синоптики розказали, як в Україні почнеться весна
Температура коливатиметься від -3° до +12°.
Весна в Україні почнеться з опадів, подекуди очікується сніг, мокрий сніг та дощ.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
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"Найближчої ночі на Правобережжі та крайньому сході країни, 2-3 березня у східних та північно-східних областях невеликий, в Карпатах помірний мокрий сніг і дощ; на решті території переважно без опадів", - йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків, на дорогах, крім півдня та сходу, подекуди очікується ожеледиця.
Як повідомляється, температура вночі -3°...+3°, у вівторок на сході країни до -6°; вдень +1°...+7°, на Закарпатті, а 2 березня в усіх західних областях +6°...+12°.
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