Ожеледиця та сніг: синоптики розказали, як в Україні почнеться весна

19:29, 28 лютого 2021
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Температура коливатиметься від -3° до +12°.

Прогноз погоди на 1 березня / фото ua.depositphotos.com
Прогноз погоди на 1 березня / фото ua.depositphotos.com

Весна в Україні почнеться з опадів, подекуди очікується сніг, мокрий сніг та дощ.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

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"Найближчої ночі на Правобережжі та крайньому сході країни, 2-3 березня у східних та північно-східних областях невеликий, в Карпатах помірний мокрий сніг і дощ; на решті території переважно без опадів", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, на дорогах, крім півдня та сходу, подекуди очікується ожеледиця.

Як повідомляється, температура вночі -3°...+3°, у вівторок на сході країни до -6°; вдень +1°...+7°, на Закарпатті, а 2 березня в усіх західних областях +6°...+12°.

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: погодаснігдощУкргідрометцентрпогода в Україніпогода на завтрамокрий сніг
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