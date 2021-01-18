Завтра в Україні очікується тріскучий мороз, на заході - снігопади (карта)

У західних областях значно потеплішає, проте там очікуються опади.

В Україні вже кілька днів тримаються сильні морози / фото ua.depositphotos.com

Завтрашній день принесе потепління в західні та південні регіони України. На решті території країни збережеться морозна погода, місцями стовпчики термометрів покажуть -26°...-24°. На сході морози трохи посиляться.

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Про це свідчать дані Погода УНІАН.

У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -24°, вдень -14°.

У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -24°, вдень -15°.

У Львові у вівторок буде похмуро, вночі -5°, вдень -3°, сніг.

У Луцьку невелика хмарність, сніг, вночі -8°, вдень -7°.

У Рівному у вівторок буде мінлива хмарність, вночі -12°, вдень -11°.

У Тернополі температура повітря вночі -7°, вдень -6°, очікується похмура погода і сніг.

У Хмельницькому завтра мінлива хмарність, вночі -10°, вдень -9°.

В Івано-Франківську завтра похмуро, вночі -5°, вдень -3°, очікується сніг.

У Чернівцях у вівторок - мінлива хмарність, вночі -5°, вдень -4°, сніг.

У Вінниці завтра невелика хмарність,-17°...-9°.

У Житомирі у вівторок буде мінлива хмарність, температура вночі -21°, вдень -14°.

У Черкасах вночі -18°, вдень -13°, хмарно з проясненнями.

У Кропивницькому очікується незначна хмарність, температура вночі -22°, вдень -12°.

У Полтаві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -18°...-24°.

В Одесі 19 січня буде ясна і сонячна погода, температура вночі -10°, вдень -9°.

У Херсоні у вівторок вночі -16°, вдень + 9°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі -15°, вдень -10°.

У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі -20°, вдень -12°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -22°...-15°.

У Харкові буде похмуро, температура вночі -22°, вдень -14°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -23°, вдень -11°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, -9°...-8°.

У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -25°, вдень -15°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -27°, вдень -15°.

Погода в Україні 19 січня / УНІАН

Народні прикмети 19 січня

19 січня - Богоявлення Господнє (Хрещення, Йордан).

Згідно з прикметами, якщо на Водохреща погода ясна, то буде посушливе літо. Якщо дерева на Водохреща покриті інеєм - треба навесні сіяти яру пшеницю у відповідний день тижня (той, на який припало свято).

Похмуре небо, великий іній і сніг в цей день обіцяють родючий рік.

Сині хмари опівдні на Водохреща - до врожаю.

Якщо в цей день зоряна ніч - чекай гарного врожаю горіхів і ягід.

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