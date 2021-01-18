Завтра в Україні очікується тріскучий мороз, на заході - снігопади (карта)
У західних областях значно потеплішає, проте там очікуються опади.
Завтрашній день принесе потепління в західні та південні регіони України. На решті території країни збережеться морозна погода, місцями стовпчики термометрів покажуть -26°...-24°. На сході морози трохи посиляться.
Україна потерпає від морозів: як регіони переживають холоди (відео)
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -24°, вдень -14°.
У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі -24°, вдень -15°.
У Львові у вівторок буде похмуро, вночі -5°, вдень -3°, сніг.
У Луцьку невелика хмарність, сніг, вночі -8°, вдень -7°.
У Рівному у вівторок буде мінлива хмарність, вночі -12°, вдень -11°.
У Тернополі температура повітря вночі -7°, вдень -6°, очікується похмура погода і сніг.
У Хмельницькому завтра мінлива хмарність, вночі -10°, вдень -9°.
В Івано-Франківську завтра похмуро, вночі -5°, вдень -3°, очікується сніг.
У Чернівцях у вівторок - мінлива хмарність, вночі -5°, вдень -4°, сніг.
У Вінниці завтра невелика хмарність,-17°...-9°.
У Житомирі у вівторок буде мінлива хмарність, температура вночі -21°, вдень -14°.
У Черкасах вночі -18°, вдень -13°, хмарно з проясненнями.
У Кропивницькому очікується незначна хмарність, температура вночі -22°, вдень -12°.
У Полтаві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -18°...-24°.
В Одесі 19 січня буде ясна і сонячна погода, температура вночі -10°, вдень -9°.
У Херсоні у вівторок вночі -16°, вдень + 9°, мінлива хмарність.
У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі -15°, вдень -10°.
У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі -20°, вдень -12°.
У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -22°...-15°.
У Харкові буде похмуро, температура вночі -22°, вдень -14°.
У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -23°, вдень -11°.
У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, -9°...-8°.
У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -25°, вдень -15°.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -27°, вдень -15°.
Народні прикмети 19 січня
19 січня - Богоявлення Господнє (Хрещення, Йордан).
Згідно з прикметами, якщо на Водохреща погода ясна, то буде посушливе літо. Якщо дерева на Водохреща покриті інеєм - треба навесні сіяти яру пшеницю у відповідний день тижня (той, на який припало свято).
Похмуре небо, великий іній і сніг в цей день обіцяють родючий рік.
Сині хмари опівдні на Водохреща - до врожаю.
Якщо в цей день зоряна ніч - чекай гарного врожаю горіхів і ягід.
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- Вінниця-16°... -20°
- Дніпро-14°... -18°
- Донецьк-11°... -21°
- Житомир-16°... -21°
- Запоріжжя-12°... -21°
- Івано-Франківськ-10°... -18°
- Київ-15°... -20°
- Кропивницький-13°... -23°
- Луганськ-10°... -22°
- Луцьк-14°... -20°
- Львів-12°... -20°
- Миколаїв-10°... -15°
- Одеса-8°... -16°
- Полтава-15°... -17°
- Рівне-17°... -23°
- Сімферополь-6°... -16°
- Суми-15°... -20°
- Тернопіль-13°... -20°
- Харків-11°... -22°
- Херсон-10°... -17°
- Хмельницький-16°... -22°
- Черкаси-13°... -20°
- Чернігів-14°... -22°
- Чернівці-9°... -14°