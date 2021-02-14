В Україну йдуть сильні морози - синоптик

19:02, 14 лютого 2021
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Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних.

В Україні очікуються сильні морози / фото ua.depositphotos.com
В Україні очікуються сильні морози / фото ua.depositphotos.com

Наступного тижня в Україні очікується зниження температури.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, 15-го лютого в Україні суттєві опади малоймовірні. Вітер буде північно-західним, північним, у західних областях ймовірні штормові пориви.

Температура повітря найближчої ночі передбачається в межах -7...-14 градусів, вдень -5...-10 градусів.

На Півночі та північному сході вночі місцями -15...-22 градуси, вдень -7...-13 градусів. 

У південній частині та на південному заході вночі -3...-8 градусів, вдень від -3 до +2.

Погода у Києві

За словами Діденко, завтра у Києві буде без істотних опадів, але місцями невеликий сніг. На дорогах та тротуарах ожеледиця. Вночі в столиці -10...-13 градусів, вдень у понеділок -7...-10 градусів.

Погода на тиждень

"Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і навіть дуже холодним", - впевнена синоптик.

За її словами, послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних.

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Автор: Катерина Лиманська

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