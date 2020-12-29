Шторм "Белла" накрив Італію, загинув пожежник (фоторепортаж)
В результаті негоди ще кілька людей отримали травми.
Шторм "Белла" захлеснув Італію, на Сардинії загинув пожежник.
Про це повідомляє агентство ANSA.
В Україні оголосили штормове попередження
Як повідомляється, в понеділок по Італії прокотилася негода, в результаті чого пожежний був убитий електричним струмом.
Також в Мілані постраждала жінка, на яку впав ліхтарний стовп, а в Римі чоловік був доставлений в лікарню після того, як на нього впало повалене вітром дерево.
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