Рятувальникам довелось вилучати з води автівки та евакуювати людей з затоплених ділянок.

В Одесі дощ, який почався ще 4 вересня, вночі перетворився на зливу, яка перетворила вулиці в ріки та підтопила будинки - випало майже 70% від місячної норми опадів.

"Сьогодні наше місто пережило тяжку ніч. Випало майже 70% від місячної норми опадів - 29.5 мм з 41 мм для вересня. Протягом ночі були залучені усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди", - йдеться у зверненні мера міста Геннадія Труханова.

Станом на 9:00 четверга, все ще ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту, проїзду немає на вулицях Щеголева, Одарія та провулку Ширяївський. На вулиці Отамана Головатого проїзд легкових автівок відновлено частково, проблеми з проїздом по вулиці Пересипській 7-а, а по Хімічній - рух ускладнений.

"На місці працюють комунальники та співробітники патрульної поліції. На всіх інших ділянках доріг ситуація нормальна", - запевняє Труханов.

Також через негоду змінилися деякі маршрути громадського транспорту. Зокрема, 8 тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна, а за трамвайним маршрутом №20 курсує автобус, бо колії затоплено.

Окрім того, негодою повалено 10 дерев, ще впали дві великі гілки. Йдеться, що два дерева рухнули на проїзну частину та заважали руху транспорту.

Зараз на вулицях міста продовжують працювати співробітники та техніка комунальних підприємств "Міські дороги" та "Міськзелентрест".

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, вчора ввечері в Хаджибейському районі Одеси по вулицях Балківська, Червонослобідська, Церковна, Щеголева, Приморська та провулку Армянському рятувальниками вилучено 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок. Надано допомогу 35 особам.

Також підтоплені житлові будинки. Як розповіли у пресслужбі, вночі в Пересипському районі міста, по вулиці Отамана Головатого, рятувальниками евакуювали дитину з підтопленої квартири на першому поверсі. Йдеться, що дитину відвезли до родичів.

У цьому ж районі, по вулиці Павла Кравцова, рятувальниками транспортовано хвору громадянку, 1989 року народження, з підтопленої ділянки до міської інфекційної клінічної лікарні.

У соцмережах люди діляться відео, на яких зафіксовано, як вулиці в Одесі перетворилися на ріки, автівки затоплені майже по дахи, а деякі з них буквально зносить течією.

Погода в Одесі - прогноз на 5 вересня

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на сьогодні, 5 вересня, оголосили підвищений рівень небезпечності. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів - протягом доби очікується гроза. За даними синоптиків, гроза також очікується й по території Одеської області. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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