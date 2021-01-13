Погода буде складною: синоптик зробив прогноз на Водохреща і старий Новий рік
На старий Новий рік південь країни заллє дощами, а на півночі - піде сніг.
На старий Новий рік в Україні очікуються опади, а на Водохреща - сильні морози.
Про це розповів синоптик Роман Мурмило, повідомляє Обозреватель.
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Погода на старий Новий рік
За словами Мурмило, в ніч з 13 на 14 січня очікуються "дуже складні погодні умови". Температура повітря коливатиметься поблизу 0 градусів, можливі невеликі опади.
"На півдні країни, в Херсонській області, переважно дощ, на півночі, в Дніпропетровській, - опади у вигляді снігу", - уточнив синоптик.
Погода на Водохреща
За прогнозом синоптика, в ніч з 18 на 19 січня очікуються найнижчі температури в поточному періоді похолодання. "Без опадів і з хорошими морозами", - сказав Мурмило.
За його словами, можливий великий розкид температур по всій країні. Вдень повітря може охолонути до -4° ... -10°, вночі - до -10°... -15°.
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