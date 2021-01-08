У ДСНС попереджають про ожеледицю на автошляхах

10:57, 8 січня 2021
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У деяких областях налипання мокрого снігу та дощ.

Сьогодні на українських дорогах очікуються ожеледиця / фото УНІАН
Сьогодні на українських дорогах очікуються ожеледиця / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ожеледицю на автошляхах України.

Про це повідомляється на сайті ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«8 січня на Чернігівщині та Сумщині значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У Києві та області налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

Українців попередили про ожеледицю, мокрий сніг та дощ 8 січня

У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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Автор: Світлана Закелова

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