У ДСНС попереджають про ожеледицю на автошляхах

У деяких областях налипання мокрого снігу та дощ.

Сьогодні на українських дорогах очікуються ожеледиця / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ожеледицю на автошляхах України.

Про це повідомляється на сайті ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«8 січня на Чернігівщині та Сумщині значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У Києві та області налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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