У ДСНС попереджають про ожеледицю на автошляхах
У деяких областях налипання мокрого снігу та дощ.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про ожеледицю на автошляхах України.
Про це повідомляється на сайті ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«8 січня на Чернігівщині та Сумщині значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У Києві та області налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця», - йдеться у повідомленні.
Українців попередили про ожеледицю, мокрий сніг та дощ 8 січня
У ДСНС зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
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