До Карпат йде весна: у горах - сонячно, температура підвищилася до -8° (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський - ясно.

У Карпатах встановилася гарна погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 26 березня, у Карпатах встановилася безхмарна погода.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Справжня весна вже тут: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до +16°

"На горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-східний 5-6 м/с", - йдеться у повідомленні.

У горах починає теплішати: температура повітря піднялася до -8°.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 26 березня, опади відступлять. Тільки в Криму очікується мокрий сніг. Практично на всій території України вигляне сонце і потеплішає до +10°. Найхолодніше буде в Сімферополі, тут стовпчики термометрів піднімуться до +2°.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.

У Львові в п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +9°.

В Одесі 26 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.