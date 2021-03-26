До Карпат йде весна: у горах - сонячно, температура підвищилася до -8° (фото)
На горі Піп Іван Чорногірський - ясно.
Сьогодні, 26 березня, у Карпатах встановилася безхмарна погода.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-східний 5-6 м/с", - йдеться у повідомленні.
У горах починає теплішати: температура повітря піднялася до -8°.
Прогноз погоди в Україні на 26 березня: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 26 березня, опади відступлять. Тільки в Криму очікується мокрий сніг. Практично на всій території України вигляне сонце і потеплішає до +10°. Найхолодніше буде в Сімферополі, тут стовпчики термометрів піднімуться до +2°.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
У Львові в п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +9°.
В Одесі 26 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
- Вінниця+9°... +1°
- Дніпро+9°... +1°
- Донецьк+6°... -4°
- Житомир+8°... 0°
- Запоріжжя+8°... 0°
- Івано-Франківськ+10°... -3°
- Київ+10°... +3°
- Кропивницький+10°... +1°
- Луганськ+9°... -1°
- Луцьк+7°... -1°
- Львів+9°... -2°
- Миколаїв+10°... 0°
- Одеса+10°... +1°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+6°... 0°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми+9°... 0°
- Тернопіль+7°... 0°
- Харків+10°... 0°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницький+7°... 0°
- Черкаси+9°... +3°
- Чернігів+9°... +1°
- Чернівці+9°... -3°