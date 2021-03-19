У Карпатах триває снігопад, температура впала до -12° (фото)
Рятувальники попереджають про небезпеку сходу лавин.
Сьогодні, 19 березня, у Карпатах зберігається снiголавинна небезпека.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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У середньогір’ї Львівської, у високогiр’ї Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.
Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-західній 5-6 м/с. Падає дрібний сніг. Температура повітря знизилася до -12°.
Прогноз погоди в Україні на 19 березня: дані Погоди УНІАН
Сьогодні, 19 березня, в Україні очікується, в основному, хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, у Чернівцях та на Львівщині можливий мокрий сніг. Температура протримається на рівні +2°...+6°.
У Києві - хмарно, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
У Львові у п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода, можливий сніг, вночі -5°, вдень +3°.
В Одесі 19 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°, можлива злива.
- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+6°... -1°
- Донецьк+4°... -1°
- Житомир+3°... -2°
- Запоріжжя+5°... 0°
- Івано-Франківськ+4°... -5°
- Київ+3°... -1°
- Кропивницький+4°... -1°
- Луганськ+5°... -3°
- Луцьк+3°... -4°
- Львів+2°... -6°
- Миколаїв+6°... 0°
- Одеса+5°... -1°
- Полтава+5°... -1°
- Рівне+2°... -6°
- Сімферополь+5°... -1°
- Суми+4°... -1°
- Тернопіль+2°... -5°
- Харків+5°... -3°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+4°... 0°
- Чернігів+4°... -1°
- Чернівці+3°... -5°