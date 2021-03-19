У Карпатах триває снігопад, температура впала до -12° (фото)

Рятувальники попереджають про небезпеку сходу лавин.

У горах - заметіль / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 19 березня, у Карпатах зберігається снiголавинна небезпека.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Читайте також У суботу половину України заллють дощі, а в неділю визирне сонце (карта)

У середньогір’ї Львівської, у високогiр’ї Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-західній 5-6 м/с. Падає дрібний сніг. Температура повітря знизилася до -12°.

Прогноз погоди в Україні на 19 березня: дані Погоди УНІАН

Сьогодні, 19 березня, в Україні очікується, в основному, хмарна погода. Місцями пройдуть дощі, у Чернівцях та на Львівщині можливий мокрий сніг. Температура протримається на рівні +2°...+6°.

У Києві - хмарно, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.

У Львові у п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода, можливий сніг, вночі -5°, вдень +3°.

В Одесі 19 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +6°, можлива злива.