Завтра киян порадує погода: очікується мінлива хмарність з температурою до +4°
Дощів не очікується.
У четвер, 19 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів підвищаться до +4°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра в Україні визирне сонце, повітря в одному з регіонів прогріється до +9° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень повітря прогріється максимум до +4°.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 4 м/с. без опадів.
Атмосферний тиск - 759 мм рт. ст.
Народний прогноз на 19 листопада
19 листопада — Павла-сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла-сповідальника сніг — вся зима сніжна, для озимини добре. Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- У Києві випав перший сніг: з'явилися фото і відео
- Зима близько: у трьох областях України випав сніг
- Дощі, мокрий сніг та заморозки: синоптик попередив українців про холодний циклон
- Синоптик розповів, з якою погодою в Україні зустрінуть Новий рік
- Антициклон Thodo принесе в Україну штормовий вітер і знизить температуру вночі до -13° - синоптик
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+1°... -4°
- Івано-Франківськ+8°... 0°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький+1°... -6°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк+9°... +3°
- Львів+10°... +2°
- Миколаїв+4°... -3°
- Одеса+4°... 0°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+8°... +3°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+7°... +2°
- Харків-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+7°... +3°
+3°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:-2° / +8°
Вологість:54 %
Тиск:762 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:56
Захід16:53
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин