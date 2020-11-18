Завтра киян порадує погода: очікується мінлива хмарність з температурою до +4°

Дощів не очікується.

Завтра в Києві буде мінлива хмарність / фото УНІАН

У четвер, 19 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів підвищаться до +4°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень повітря прогріється максимум до +4°.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 4 м/с. без опадів.

Атмосферний тиск - 759 мм рт. ст.

Народний прогноз на 19 листопада

19 листопада — Павла-сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла-сповідальника сніг — вся зима сніжна, для озимини добре. Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.

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