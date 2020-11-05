Сьогодні в Києві - прохолодно і похмуро: температура підвищиться до +9°

08:30, 5 листопада 2020
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У столиці опадів не очікується.

Сьогодні в Києві - прохолодна осінь / фото УНІАН
Сьогодні в Києві - прохолодна осінь / фото УНІАН

У четвер, 5 листопада, в Києві буде прохолодно і похмуро. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +9°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Завтра на українців чекає похмура погода з проясненнями, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +4°, а вдень повітря прогріється максимум до +9°.

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 1,6 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск практично в нормі - 757 мм рт. ст.

Народний прогноз

5 листопада - Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.

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Автор: Олена Пилипчак

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