Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледь у Києві

15:00, 27 грудня 2020
104
Прослушать
Остановить

Крім того, на дорогах очікується ожеледиця.

У Києві здійметься сильний вітер / фото REUTERS
У Києві здійметься сильний вітер / фото REUTERS

Синоптики попереджають про пориви вітру в Києві до 15-20 м/с.

В Україну на Новий рік прийде весна: температура сягне +13° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

«28 грудня у Києві вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

Таким погоднім умовам надано перший рівень небезпечності, жовтий.

Інші новини на тему

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодапогода в Києві
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
70 %
760 мм
3.8 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять