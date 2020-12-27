Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледь у Києві

Крім того, на дорогах очікується ожеледиця.

У Києві здійметься сильний вітер / фото REUTERS

Синоптики попереджають про пориви вітру в Києві до 15-20 м/с.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

«28 грудня у Києві вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

Таким погоднім умовам надано перший рівень небезпечності, жовтий.

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