Наслідки негоди усувають сімдесят комунальників.

Ураганний вітер із зливою промайнув над Одесою в неділю, 28 травня. Безліч води миттєво обрушилася на частину мегаполісу, майже не зачепивши деякі райони. Проте тим, хто потрапив під дощ, не пощастило.

За словами очевидців, на бурхливу річку перетворився центр Одеси, зокрема знаменита Дерибасівська. Машини пересувалися затопленими дорогами, як катери, а багатьом пішоходам довелося роззуватися, щоб не втратити взуття в бурхливому потоці.

Як повідомили в мерії міста, злива призвела до підтоплення низки вулиць.

"Виявилися підтопленими Балківська, Приморська, Чорноморського козацтва, Газовий провулок, вулиці Паустовського, Середньофонтанська, Хімічна, Промислова, Академіка Вільямса та інші", - розповіли у міськраді.

Для ліквідації наслідків "повені" на вулиці вивели понад двадцять одиниць техніки та майже сімдесят співробітників комунального підприємства "Міські дороги". Фахівці виконують додаткове очищення дощеприймачів у місцях підтоплень.

Треба зазначити, що після дощу містяни побачили яскраве видовище – величезну веселку.

28 травня дощі та грози в Україні продовжилися, але опади покинули більшість областей країни та сконцентрувалися на півдні й південному сході. При цьому озафіксовано невелике зниження температури.

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