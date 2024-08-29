Вночі та вранці 30 серпня очікується гроза.

В Одесі та Одеській області оголосили штормове попередження на 30-31 серпня, людей просять обмежити переміщення та поїздки.

Про це повідомила мерія міста з посиланням на прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. "Штормове попередження: вночі та вранці 30 серпня очікується гроза. У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок", - йдеться у повідомленні.

Людей просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, а також обережно пересуватися під деревами - внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

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Погода в Одесі

За даними синоптиків, від 21:00 сьогодні, 29 серпня, до 21:00 п’ятниці, 30 серпня, в Одесі очікується короткочасний дощ, вночі та вранці гроза. Вітер - північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 20-22°C, вдень 27-29°С (в Одеській області - вдень 26-31°С).

Вже 31 серпня очікується посилення вітру - 9-14 м/с, місцями - короткочасний дощ, гроза, 1 вересня - без істотних опадів.

Загалом восени в Україні, за прогнозом Укргідрометцентру, середньомісячна температура коливатиметься у межах 15-20 градусів, в Карпатах 13-14 градусів. Це на два градуси вище за норму.

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