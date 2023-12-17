Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями окрім північних областей та Карпатського регіону зійде повністю.

Наступного тижня в Україні внаслідок активізації циклонічної діяльності в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря, спостерігатиметься інтенсивне перенесення повітряних мас атлантичного походження.

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, при даній формі циркуляції, в нашій країні очікується відлига до значень температури вище 0 °С та невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер переважатиме західної чверті, часом із посиленням до 15 – 20 м/с. Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями окрім північних областей та Карпатського регіону зійде повністю.

У понеділок, 18 грудня, на більшій частині території країни пройдуть опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах, окрім південної половини місцями ожеледиця. Вітер західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+8 °С. У Карпатах вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С; на Одещині вдень місцями до +11 °С.

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У вівторок, 19 грудня, у більшості областей крім західного регіону пройде невеликий дощ та мряка. Подекуди можливі тумани. Вітер західний / південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +3...+8 °С, на Одещині до +11°С. У Карпатах протягом доби 0…-5 °С.

У середу, 20 грудня, переважно без опадів, лише вночі у північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С, у Криму та Одеській області до +11 °С. У Карпатах впродовж доби 0...-5 °С.

У четвер, 21 грудня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди тумани. Вітер південний із переходом на західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С, у Криму до +11 °С.

У п'ятницю, 22 грудня, вночі у західній частині, вдень також у північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С. У Карпатах сильний сніг, хуртовина і температура -1...-6 °С.

У суботу, 23 грудня, в Україні, окрім південних областей, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С, на півдні до +11 °С.

У неділю, 24 грудня, у північних та західних областях пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, пориви, 17 - 22 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +5...+10 °С, у Криму та на Одещині до +12 °С.

Погода в Україні - деталі

До Різдва в Україні очікується тепла та похмура погода з опадами. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко.

"Тепла погода в Україні буде й буде, аж до Святвечора та Різдва. Не скажу, що із сонцем, бо опадів вистачатиме", - розказала вона.

За даними синоптика, морози очікуються лише у найближчі дві ночі: на суботу, та неділю. "А потім навіть вночі переважатимуть "плюси"", - резюмувала вона.

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