Сильні морози та снігопади: синоптики зробили прогноз погоди на 7 лютого
Ряд регіонів засипле снігом.
Синоптики прогнозують по-справжньому зимову погоду на неділю, 7 лютого.
Сильний сніг, хуртовини та мороз до -20°: в Укргідрометцентрі дали прогноз на початок тижняКарта прогнозу розміщена на сайті Українського гідрометцентру.
У двох областях - Чернігівській та Сумській нічна температура очікується нижче -20 градусів.
При цьому сильний сніг прогнозується в ряді регіонів: Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Львівська області.
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