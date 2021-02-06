Сильні морози та снігопади: синоптики зробили прогноз погоди на 7 лютого

Ряд регіонів засипле снігом.

Прогноз погоди на 7 лютого / фото УНІАН

Синоптики прогнозують по-справжньому зимову погоду на неділю, 7 лютого.

Читайте також Сильний сніг, хуртовини та мороз до -20°: в Укргідрометцентрі дали прогноз на початок тижняКарта прогнозу розміщена на сайті Українського гідрометцентру.

У двох областях - Чернігівській та Сумській нічна температура очікується нижче -20 градусів.

При цьому сильний сніг прогнозується в ряді регіонів: Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Львівська області.

Прогноз погоди на 7 лютого / фото meteo.gov.ua

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