Україну 22 жовтня накриють сильні дощі: в яких областях очікувати негоду

Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.

Завтра у трьох областях заходу України очікується сильний дощ. Про це йдеться у метеорологічному попередженні на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

"Вдень 22 жовтня в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ", - повідомляють синоптики і додають, що йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.

Сніг в Україні та спека в Європі

Як повідомлялося, цього року перший сніг в Угорщині, ймовірно, випаде пізніше, ніж минулого. А оскільки ця країна межує з Україною, то цей прогноз може бути актуальним і для нашої країни.

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Так, в Угорщині перший снігопад очікується в період 22-23 листопада, а орієнтовно з 23 по 26 листопада температура вперше опуститься нижче нуля.

Водночас наприкінці жовтня в окремих регіонах Європи стовпчики термометрів подекуди можуть піднятися аж до 30 градусів тепла.

Найбільше потепління прогнозують для Піренейського півострова. Утім, на сході континенту переважатиме прохолодніша погода.

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