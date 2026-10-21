Україну 22 жовтня накриють сильні дощі: в яких областях очікувати негоду

Завтра у трьох областях заходу України очікується сильний дощ. Про це йдеться у метеорологічному попередженні на сайті Українського гідрометеорологічного центру.
"Вдень 22 жовтня в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ", - повідомляють синоптики і додають, що йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.
Сніг в Україні та спека в Європі
Як повідомлялося, цього року перший сніг в Угорщині, ймовірно, випаде пізніше, ніж минулого. А оскільки ця країна межує з Україною, то цей прогноз може бути актуальним і для нашої країни.
Так, в Угорщині перший снігопад очікується в період 22-23 листопада, а орієнтовно з 23 по 26 листопада температура вперше опуститься нижче нуля.
Водночас наприкінці жовтня в окремих регіонах Європи стовпчики термометрів подекуди можуть піднятися аж до 30 градусів тепла.
Найбільше потепління прогнозують для Піренейського півострова. Утім, на сході континенту переважатиме прохолодніша погода.