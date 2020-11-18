Антициклон Thodo принесе в Україну штормовий вітер та знизить температуру вночі до -13° - синоптик

У деяких областях очікується сильний вітер.

Завтра в Україні буде вітряно / Фото REUTERS

Завтра, 19 листопада, синоптичну ситуацію в Україні визначатиме антициклон Thodo. Суттєвих опадів не очікується.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Проте погода не обіцяє бути комфортною, бо з півночі Європи та північного заходу підпиратиме інша повітряна маса, погрожуватимуть фронти далекого північного циклону, і тому це протистояння виллється мешканцям заходу та півночі України у сильний неприємний вітер", - написала вона.

У західних, північних областях та у Криму очікується штормовий вітер.

Температура повітря у східних областях вночі впаде до -7°...-13°. На решті території 0°...-5°.

Завтра вдень в Україні очікується 0°...+5°, на сході до -3°.

Окремий температурний статус у четвер матиме західна частина країни, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1°...+3°, а вдень +5°...+10°.

На дорогах подекуди ожеледиця.

У Києві день буде сухим, вітряним та прохолодним: найближчої ночі 0°...-2°, а вдень у четвер +2°...+3°. У п'ятницю в столицю прийде дощ з переходом у мокрий сніг.

У пятницю в Україну може прийти атмосферний фронт із дощем та мокрим снігом.

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