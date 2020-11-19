Атмосферний фронт принесе в Україну дощ, сніг та ожеледицю - синоптик
Завтра в Україні очікується погода типового міжсезоння.
Завтра, 20 листопада, поміж антициклонами Udo і Thodo прийде атмосферний фронт північного циклону, який ускладнить ситуацію на дорогах України.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Атмосферний фронт притягне із собою дощ та сніг, снігову "кашу" на дорогах, там, де будуть невеликі мінуси чи нуль - траплятиметься ожеледиця, словом, типове міжсезоння", - написала синоптик.
Найбільша ймовірність дощу та снігу в п'ятницю - на півночі, заході, місцями у центрі, окрім Дніпра з районами.
На сході України та на півдні завтра - переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість подекуди збільшиться.
Температура повітря передбачається низькою: вночі від +3°...-4°, у східних областях місцями до -6°...-8°, вдень в Україні 0°...+5°, на сході подекуди 0°...-2°.
У Києві 20 листопада очікується дощ та сніг, на дорогах - слизько і погана видимість, вночі до -2°, вдень до +2°.
Засніжені області України 19 листопада
Станом на сьогодні, 19 листопада, у деяких областях України лежить сніг.
Так, на сьогодні в Україні сніг лежить у семи областях:
- До 1 см - у Чернігівській області;
- До 3 см - у Харківській області;
- До 8 см - у Луганській області;
- До 5 см - у Київській області;
- До 3 см - в Черкаській області;
- До 1 см - в Кіровоградській області;
- До 1 см - в Миколаївській області.
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+2°... -4°
- Донецьк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+6°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+3°... -2°
- Кропивницький0°... -4°
- Луганськ-4°... -9°
- Луцьк+8°... +5°
- Львів+10°... +4°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Рівне+7°... +4°
- Сімферополь+5°... 0°
- Суми+1°... -5°
- Тернопіль+6°... +2°
- Харків+2°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницький+4°... +1°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+8°... 0°