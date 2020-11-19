Атмосферний фронт принесе в Україну дощ, сніг та ожеледицю - синоптик

Завтра в Україні очікується погода типового міжсезоння.

В Україні може піти сніг з дощем / фото УНІАН

Завтра, 20 листопада, поміж антициклонами Udo і Thodo прийде атмосферний фронт північного циклону, який ускладнить ситуацію на дорогах України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Атмосферний фронт притягне із собою дощ та сніг, снігову "кашу" на дорогах, там, де будуть невеликі мінуси чи нуль - траплятиметься ожеледиця, словом, типове міжсезоння", - написала синоптик.

Найбільша ймовірність дощу та снігу в п'ятницю - на півночі, заході, місцями у центрі, окрім Дніпра з районами.

На сході України та на півдні завтра - переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість подекуди збільшиться.

Температура повітря передбачається низькою: вночі від +3°...-4°, у східних областях місцями до -6°...-8°, вдень в Україні 0°...+5°, на сході подекуди 0°...-2°.

У Києві 20 листопада очікується дощ та сніг, на дорогах - слизько і погана видимість, вночі до -2°, вдень до +2°.

Засніжені області України 19 листопада

Станом на сьогодні, 19 листопада, у деяких областях України лежить сніг.

Так, на сьогодні в Україні сніг лежить у семи областях: