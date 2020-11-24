Зливи накриють два регіони: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Вночі продовжиться поступове похолодання.

Завтра у східній та північній частинах країни очікуються дощі / фото УНІАН

У середу, 25 листопада, по всій території країни - мінлива хмарність. Дощ пройде в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+9°. Вночі найхолодніше буде в Івано-Франківську - тут стовпчики термометрів опустяться до -6°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також Синоптик попередила українців про дощі та мокрий сніг

У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі +4°, вдень +6°.

У Чернігові - злива, температура повітря вночі +4°, вдень +6°.

У Львові в середу мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +6°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +6°.

У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.

У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +6°, мінлива хмарність.

У Хмельницькому завтра вночі -5°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську завтра вночі -6°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у середу мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +7°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -5°...+6°.

У Житомирі в середу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.

У Черкасах вночі +3°, вдень +7°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі +2°, вдень +7°.

У Полтаві завтра очікується невеликий дощ, температура повітря +3°...+5°.

В Одесі 25 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +9°.

У Херсоні в середу вночі -1°, вдень +6°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +6°.

У Сумах завтра злива, температура повітря +2°...+4°.

У Харкові - злива, температура вночі +1°, вдень +3°.

У Дніпрі мінлива хмарність і дощ, температура вночі +2°, вдень +5°.

У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, злива, +1°...+7°.

У Краматорську завтра хмарно, невеликий дощ, температура вночі +1°, вдень +3°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, злива, температура вночі -3°, вдень +3°.

Прогноз погоди на 25 листопада / фото УНІАН

25 листопада — свящмуч. Йосафата, Івана Милостивого, Сави Якщо дощ або сніг на Івана Милостивого, то буде відлига до Введення (4 грудня). Випав сніг — весна буде пізньою. Раніше визначали, чи затримається сніг, так: вставляли у нього соломинку, якщо вона провалювалася — сніг зійде, не провалювалася — затримається.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: