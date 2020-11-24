Зливи накриють два регіони: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Вночі продовжиться поступове похолодання.
У середу, 25 листопада, по всій території країни - мінлива хмарність. Дощ пройде в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+9°. Вночі найхолодніше буде в Івано-Франківську - тут стовпчики термометрів опустяться до -6°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Синоптик попередила українців про дощі та мокрий сніг
- У Києві завтра хмарно, температура повітря вночі +4°, вдень +6°.
- У Чернігові - злива, температура повітря вночі +4°, вдень +6°.
- У Львові в середу мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +6°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +6°.
- У Рівному в середу хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень +5°.
- У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Хмельницькому завтра вночі -5°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- В Івано-Франківську завтра вночі -6°, вдень +7°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у середу мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -5°...+6°.
- У Житомирі в середу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень +6°.
- У Черкасах вночі +3°, вдень +7°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі +2°, вдень +7°.
- У Полтаві завтра очікується невеликий дощ, температура повітря +3°...+5°.
- В Одесі 25 листопада хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +9°.
- У Херсоні в середу вночі -1°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +6°.
- У Сумах завтра злива, температура повітря +2°...+4°.
- У Харкові - злива, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Дніпрі мінлива хмарність і дощ, температура вночі +2°, вдень +5°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, злива, +1°...+7°.
- У Краматорську завтра хмарно, невеликий дощ, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, злива, температура вночі -3°, вдень +3°.
25 листопада — свящмуч. Йосафата, Івана Милостивого, Сави Якщо дощ або сніг на Івана Милостивого, то буде відлига до Введення (4 грудня). Випав сніг — весна буде пізньою. Раніше визначали, чи затримається сніг, так: вставляли у нього соломинку, якщо вона провалювалася — сніг зійде, не провалювалася — затримається.
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Погода в Україні
- Вінниця+5°... +1°
- Дніпро+6°... +1°
- Донецьк+3°... -1°
- Житомир+6°... +2°
- Запоріжжя+6°... +1°
- Івано-Франківськ+8°... -3°
- Київ+6°... +3°
- Кропивницький+6°... -1°
- Луганськ+2°... 0°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+6°... 0°
- Миколаїв+9°... -2°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава+5°... +1°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+7°... -1°
- Суми+4°... 0°
- Тернопіль+6°... +1°
- Харків+5°... 0°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницький+6°... -1°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+6°... +3°
- Чернівці+8°... -2°
+3°
Погода Стерлінг - майже безхмарно
Відчувається як:0 °
Мін./mакс. температура:+3° / +10°
Вологість:62 %
Тиск:761 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:03
Захід16:49
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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