Деякі області накриє сніг: погода в Україні на тиждень (карта)
На цьому тижні в Україні очікується не тільки сніг, але й дощ.
Цього тижня в Україні йтиме невеликий сніг, іноді - з дощем. При цьому значно не похолодає: температура вдень не опуститься нижче -2°. У понеділок у четвер у більшій частині областей буде сонячно.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Так, у понеділок, 16 листопада, дрібний дощ очікується тільки в Житомирській та Вінницькій областях. У Дніпрі можливий невеликий сніг. На більшій частині території країни - похмуро. Сонце визирне лише на Львівщині, Рівненщині, у Чернівцях та Сімферополі.
У вівторок західну і південну частини України накриє дощами і мокрим снігом. Снігопад також очікується і у Києві. Температура повітря складе -5°...+8°.
У середу опади залишат країну. Невеликий дощ пройде тільки на Одещині. На всій решті території - хмарно з проясненнями. Температура залишиться без змін - денний мінімум складе -1°.
У четвер на сході і в центрі України визирне сонце. Без опадів.
У п'ятницю хмари почнуть затягувати небо і принесуть в західну і північну частини країни невеликий сніг. Температура, фактично, залишиться без змін.
У суботу мокрий сніг переміститься в центр і на схід України. Найхолодніше буде в Сумах та Івано-Франківську - вдень темопература не підніметься вище +1°.
У неділю опади підуть, а небо залишиться таким же хмарним. Температура вдень коливатиметься в районі +1°...+5°.
Народний прогноз
16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибаків була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься із гачка, то риболовля буде погана. Якщо печений хліб на вулиці замерзне, то скоро морози будуть. Дрова в печі горять сильно і полум'я летить у трубу з ревом — до бурі. Хмари пливуть низько — очікуй холоднечу.
17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Йоанікія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то в наступному році хліба багато буде. Якщо качок на зимівлю залишилося багато, зима буде теплою.
18 листопада – Галактіона, Єпистимії, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман — буде тепло. Іній на деревах — незабаром буде мороз.
19 листопада — Павла-сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла-сповідальника сніг — вся зима сніжна, для озимини добре. Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.
20 листопада — Єрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Опанаса, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно й сердито. Мученик Федот лід веде.
21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гаврила. Михайло в перекладі з івриту — "подібний до Бога". Гаврило з івриту — "фортеця Божа, чоловік Божий". Якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить. Вранці іній — на великі сніги, а туман — на відлигу. Якщо відлига — не очікуй санного шляху до Миколи (19 грудня). Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня. День на Михайла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю. Від Михайла зима морози кує. Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна.
22 листопада — Мотрони, Онисіфора, Порфирія, Івана, Олександра, Антона. Раніше люди вважали, що з Матрони зимової зима встає на ноги і морози прилітають від залізних гір. Замерзають водоймища, з'являється сніговий покрив, але примітили: якщо на Мотронин день гусак вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро). Якщо в листопаді Мотря на білім коні приїде, то гостру зиму нам привезе. Іній на древах — на морози, туман — на відлигу. Хмарна, сніжна погода передбачає непогожий травень, іній — урожай вівса, дощ — пшениці. Який іній на деревах, такий і колір на хлібі.
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