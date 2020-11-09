Зима близько: стало відомо, коли температура в Україні вдень знизиться до 0° (карта)

Згідно з прогнозом погоди на тиждень, опади очікуються всього у двох областях, на решті території - холодно і сухо.

На українців чекає похолодання / Фото ua.depositphotos.com

Цього тижня в Україну прийдуть перші холоди. У п'ятницю, 13 листопада, температура вдень опуститься до 0°. У суботу в Івано-Франківську та Чернівецьку області прийдуть дощі.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Так, у понеділок, 9 листопада, дощів не очікується. На більшій частині території країни - похмуро. Сонце покажеться тільки в Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Погода в Україні 9 листопада / фото УНІАН

У вівторок майже по всій країні - хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Температура повітря складе -3°...+12°.

Погода в Україні 10 листопада / фото УНІАН

У середу практично у всіх областях буде сонячно з мінливою хмарністю. Лише у Львові небо буде затягнуте хмарами. Трохи похолодає: температура впаде до +9°.

Погода в Україні 11 листопада / фото УНІАН

У четвер похолодання продовжиться: у центральних регіонах температура вдень опуститься до +5°. Як і раніше - без опадів.

Погода в Україні на 12 листопада / фото УНІАН

У п'ятницю хмари почнуть затягувати небо над західною частиною країни, проте дощів не має бути. 13 листопада стане найхолоднішим днем тижня: температура продовжить падати і в денний час складе 0°...+10°.

Погода в Україні на 13 листопада / фото УНІАН

У суботу до Івано-Франківської та Чернівецької областей прийдуть дощі. На решті території збережеться похмура погода з проясненнями. Найхолодніше буде в Сумах, Полтаві та Харкові - вдень повітря прогріється до +2°.

Погода в Україні 14 Листопада / фото УНІАН

У неділю збережеться суха погода, без опадів. Сонце все частіше з'являтиметься крізь хмари.

Погода в Україні 15 Листопада / фото УНІАН

Народний прогноз

9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, починає ночами замерзати вода, а морозець скаче по сухих берегах. Сяде осінь на горб, обійме коліна — впаде в її поділ останній лист осінній. Зі срібної осені до зими рукою подати.

10 листопада — Параскеви-П’ятниці, Неоніли-льонниці, Максима, Костянтина, Арсенія. На Неонілу і Параскеву дівчата благали святих, щоб ті послали їм гарних наречених, а хлопці повинні були перед великомученицею Параскевою постити 7 п’ятниць, щоб "дружина не була гострою на язик2. Якщо цього дня ще є комарі, то зима буде м’якою. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — всередині грудня будуть сильні морози.

11 листопада — Анастасії та Аврамія-вівчарів, Марії, Ганни. Анастасія — заступниця овець, а Аврамій — покровитель вівчарів, які відзначають цього дня своє свято. У господарствах останній раз на рік стригли овець. Пастухів пригощали пирогами з нової муки за те, що влітку зберегли отари і стада, говорили: руном з вівці одягалися й отці. Синичка пищить — зиму закликає.

12 листопада — 3иновія-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цього дня — свято синички, до нас прилітають пташки-зимники — синиці, щиглі, снігурі, сойки, чечітки. Дорослі і діти майстрували годівниці для птахів. Підгодуй птахів зимою, послужать тобі весною. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів. 12 листопада — і свято мисливців. У цей день мисливцям належало вбити хоча б одного зайця, а той, хто повернеться в цей день додому без здобичі, за повір'ям, на вдале полювання в цьому сезоні міг не розраховувати. А от зустріч на полюванні з вовком вважалася поганою прикметою.

13 листопада — Никодима, Свирида, Стахія і Амплія, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.

14 листопада — день святих Кузьми і Дем’яна, покровителів ковалів, Івана. Якщо на Кузьми та Дем’яна на деревах залишається листя, то на другий рік буде голод. Якщо випав сніг, то по весні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не жди морозів до початку грудня. Кузьма-Дем'ян — коваль кує лід на землі і на водах. Закує Кузьма-Дем'ян — до весни не розкувати. Кузьми-Дем'яни прийдуть і студений листопад на чесну Русь приведуть.

15 листопада — Акундіна, Пигасія, Афонія. Пигасій сонце гасить — світловий день все коротшим стає. Паде дощ — скоро і сніг випаде. Туман низом стелиться — зима м’якою буде.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: