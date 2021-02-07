Штормовий вітер, сніг, ожеледиця: на Україну насувається негода
В Києві 8 лютого очікується значний снігопад та хуртовина.
Сьогодні у низці областей України погіршаться погодні умови, синоптику попереджають про сніг, сильні пориви вітру та ожеледицю.
Сильні морози та снігопади: синоптики зробили прогноз погоди на 7 лютого
Відповідне попередження Укргідрометцентру оприлюднено на сайті ДСНС. Зокрема, 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).
А вже 8 лютого погода погіршиться у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях. Очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см). На Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях - сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).
В Києві 8 лютого значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16 градусів морозу, вдень 7-10 градусів морозу.
7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, в північних областях подекуди до 20-24 градуси, вдень до 8-13 градуси морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.
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