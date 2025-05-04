Через падіння дерева постраждала жінка.

У неділю, 4 квітня, Прикарпаття накрила негода, яка супроводжувалася грозовими дощами, потужними поривами вітру та градом. Інформацію про це підтвердили в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

"Прикарпатські рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Сьогодні у другій половині дня на території Рогатинської територіальної громади спостерігалися ускладнення погодних умов,а саме грозові дощі з поривами вітру", - повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, на трасі "Мукачево - Львів", біля села Бабухів, повалено близько 20 дерев. Через це рух дорогою було частково заблоковано.

"Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам екстреної медичної допомоги", - зазначили рятувальники.

Співробітники ДСНС спільно з мобільно оперативною групою Івано-Франківського районного управління розчищають проїжджу частину.

"Крім цього, надійшли повідомлення про підтоплення приватних присадибних ділянок у селах Вербилівці та Лучинці. Інформація уточнюється, відповідні органи місцевого самоврядування поінформовані. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час ускладнення погодних умов та уважно слідкувати за прогнозами синоптиків", - підсумували в ДСНС.

Водночас у Головному управлінні ДСНС Закарпатської області попередили, що аналогічні погодні умови очікуються в другій половині дня 4 травня та вночі 5 травня.

"Під час грози місцями значні дощі (15-29 мм за 12 год і менше), в окремих пунктах сильні (30-49 за 12 годин і менше) з градом. Подекуди шквалисте посилення вітру 15-24 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили рятувальники.

Якою буде погода на початку тижня

Як писав УНІАН, у понеділок, 4 травня, в Україні значно посвіжішає і знизиться температура. За словами синоптикині Наталії Діденко, наступного тижня літніх температур можна не очікувати, лише на південному сході до середи ще затримається тепло.

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