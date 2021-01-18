Морози відступлять та підуть дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень (карта)

Вже з середи очікується значне підвищення температур.

На цьому тижні в Україні почнеться потепління / фото УНІАН

Цього тижня в Україні має значно потеплішати. До кінця тижня на території всієї країни вже будуть плюсові температури і навіть почнуться дощі.

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Про це свідчать дані Погода УНІАН.

У понеділок, 18 січня, сильні морози скують всю Україну. Середня температура -20°...-10°. У західних і північних регіонах, а також у Харківській і Луганській областях очікується сніг.

Погода 18 січня / УНІАН

На Водохреща, 19 січня, почне теплішати в західних областях. Тут стовпчики термометрів покажуть -8°...-3°. Також потеплішає і в Криму. На решті території країни - все ще будуть морози -25°...-11°.

Погода в Україні 19 січня / УНІАН

20 січня, в середу, на сході країни буде сонячна, але морозна погода. Тут температура все ще залишиться на рівні -23°...-13°. А у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вже буде плюсова температура - до +2° вдень.

У середу в Україні почнеться потепління / УНІАН

У четвер, 21 січня, потепління відчують у всіх регіонах, лише в Донецькій і Луганській областях стовпчики термометрів все ще показуватимуть -17°...-11°.

Погода в Україні 21 січня / УНІАН

У п'ятницю морози остаточно покинуть Україну, мінусова температура буде тільки вночі. На заході та півдні країни - до +9°, на сході - до +5°.

Погода в Україні в п'ятницю, 22 січня / УНІАН

На вихідних, 23 і 24 січня, в Україні почнуться дощі. У суботу опади очікуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а в неділю дощі пройдуть практично по всій країні.

Погода в суботу / УНІАН

24 січня дощі пройдуть практично по всій Україні / УНІАН

Народний прогноз

18 січня. Водохресний вечір. Якщо Місяць в цей день повний - до великого розливу. Якщо в цей день заметіль - буде вона і на Масляну.

19 січня. Водохреща. Якщо на Водохреща погода ясна, то буде посушливе літо. Небо похмуре, великий іній і сніг в цей день обіцяє родючий рік.

20 січня. День Івана Хрестителя. Вважається, що в цей день вся вода, як і на Водохреща, є святою. Якщо 20 січня опівдні буде ясне сонце - настане рання весна. Якщо сьогодні буде хуртовина, то вся Масляна буде в хуртовинах.

21 січня відомий, як свято "Випровадження (Прогону) свят" - завершення всіх свят. У народі його ще називають Пів-Івана. Відзначається це свято рівно через два тижні після Різдва Христового. У цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих. За старих часів цей день прийнято повністю присвячувати гостям, як останній святковий день різдвяно-новорічного циклу.

22 січня. У народі в цей день заведено пригощати кума з кумою. Ясна погода в цей день обіцяє хороший урожай.

23 січня. Святителя Григорія. На Григорія на деревах іній випаде - літо буде сирим і холодним.

24 січня. День Феодосія-Весняка. За спостереженнями, відлига 24 січня - до затяжної весни. Якщо 24 січня буде хороша погода, то і весна буде такою. Денна погода також покаже, якою буде погода в листопаді.

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