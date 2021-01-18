Морози відступлять та підуть дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень (карта)
Вже з середи очікується значне підвищення температур.
Цього тижня в Україні має значно потеплішати. До кінця тижня на території всієї країни вже будуть плюсові температури і навіть почнуться дощі.
Зима не відступає: сьогодні в Україні очікуються морози до -27°
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
У понеділок, 18 січня, сильні морози скують всю Україну. Середня температура -20°...-10°. У західних і північних регіонах, а також у Харківській і Луганській областях очікується сніг.
На Водохреща, 19 січня, почне теплішати в західних областях. Тут стовпчики термометрів покажуть -8°...-3°. Також потеплішає і в Криму. На решті території країни - все ще будуть морози -25°...-11°.
20 січня, в середу, на сході країни буде сонячна, але морозна погода. Тут температура все ще залишиться на рівні -23°...-13°. А у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вже буде плюсова температура - до +2° вдень.
У четвер, 21 січня, потепління відчують у всіх регіонах, лише в Донецькій і Луганській областях стовпчики термометрів все ще показуватимуть -17°...-11°.
У п'ятницю морози остаточно покинуть Україну, мінусова температура буде тільки вночі. На заході та півдні країни - до +9°, на сході - до +5°.
На вихідних, 23 і 24 січня, в Україні почнуться дощі. У суботу опади очікуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а в неділю дощі пройдуть практично по всій країні.
Народний прогноз
18 січня. Водохресний вечір. Якщо Місяць в цей день повний - до великого розливу. Якщо в цей день заметіль - буде вона і на Масляну.
19 січня. Водохреща. Якщо на Водохреща погода ясна, то буде посушливе літо. Небо похмуре, великий іній і сніг в цей день обіцяє родючий рік.
20 січня. День Івана Хрестителя. Вважається, що в цей день вся вода, як і на Водохреща, є святою. Якщо 20 січня опівдні буде ясне сонце - настане рання весна. Якщо сьогодні буде хуртовина, то вся Масляна буде в хуртовинах.
21 січня відомий, як свято "Випровадження (Прогону) свят" - завершення всіх свят. У народі його ще називають Пів-Івана. Відзначається це свято рівно через два тижні після Різдва Христового. У цей день вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих. За старих часів цей день прийнято повністю присвячувати гостям, як останній святковий день різдвяно-новорічного циклу.
22 січня. У народі в цей день заведено пригощати кума з кумою. Ясна погода в цей день обіцяє хороший урожай.
23 січня. Святителя Григорія. На Григорія на деревах іній випаде - літо буде сирим і холодним.
24 січня. День Феодосія-Весняка. За спостереженнями, відлига 24 січня - до затяжної весни. Якщо 24 січня буде хороша погода, то і весна буде такою. Денна погода також покаже, якою буде погода в листопаді.
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- Вінниця-17°... -20°
- Дніпро-14°... -18°
- Донецьк-11°... -21°
- Житомир-16°... -21°
- Запоріжжя-12°... -21°
- Івано-Франківськ-10°... -18°
- Київ-15°... -20°
- Кропивницький-13°... -22°
- Луганськ-11°... -22°
- Луцьк-14°... -20°
- Львів-12°... -20°
- Миколаїв-10°... -15°
- Одеса-8°... -16°
- Полтава-15°... -17°
- Рівне-17°... -24°
- Сімферополь-6°... -16°
- Суми-15°... -20°
- Тернопіль-13°... -19°
- Харків-12°... -21°
- Херсон-10°... -17°
- Хмельницький-16°... -22°
- Черкаси-13°... -19°
- Чернігів-14°... -22°
- Чернівці-9°... -14°