В Україну йде холодний атмосферний фронт з дощами - синоптик
На початку тижня в Україні похолодає, але ненадовго.
Сьогодні на більшій частині території України буде тепло, до 15 градусів, однак холодний атмосферний фронт принесе зниження температури в західні області - до +6+9 градусів.
Якою буде погода на Великдень в Україні: синоптик дав докладний прогноз
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, дощі пройдуть на Заході, Півночі, Вінниччині та Одещині. На решті території буде переважно сухо.
В Києві вдень тепло, до 13 градусів, однак ближче до вечора імовірний дощ.
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