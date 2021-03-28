В Україну йде холодний атмосферний фронт з дощами - синоптик

10:36, 28 березня 2021
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На початку тижня в Україні похолодає, але ненадовго.

Синоптик прогнозує дощі в Україні / фото ua.depositphotos.com
Синоптик прогнозує дощі в Україні / фото ua.depositphotos.com

Сьогодні на більшій частині території України буде тепло, до 15 градусів, однак холодний атмосферний фронт принесе зниження температури в західні області - до +6+9 градусів.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, дощі пройдуть на Заході, Півночі, Вінниччині та Одещині. На решті території буде переважно сухо.

В Києві вдень тепло, до 13 градусів, однак ближче до вечора імовірний дощ. 

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Автор: Дмитро Захаров

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