У місті 7 січня зафіксували аномальне для цієї пори року підвищення температури – до +11,1°С.

В Одесі офіційно зареєстровано температурний рекорд – аномальне для цієї пори року підвищення температури зафіксовано вчора, 7 січня. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Згідно з інформацією синоптиків, таке екстремальне підвищення температури зафіксовано вперше за 37 років.

Зокрема, 7 січня 2025 року в Одесі зареєстровано температурний рекорд – +11,1°С, а попереднє екстремальне значення, яке склало +10,7°С, було зафіксовано у січні 1988 року.

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Прогноз погоди на найближчі дні

До кінця тижня в Україні очікуються опади. На вихідних температура поступово знижуватиметься, прогнозуються дощі з переходом у сніг та навіть хуртовини.

За даними синоптиків, 9 січня, у четвер, у західних регіонах місцями пройде мокрий сніг, мряка та дощ. На решті території країни буде переважно без опадів. У західних областях подекуди очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі -2…+3°С, вдень +4…+9°С, а у центральних, південних та західних регіонах повітря прогріється до +8…+13°С. Наступного дня, пройдуть невеликі дощі у західних областях. Подекуди по країні можливий туман, температура вночі буде +2…+7°С, вдень +8…+13°С, а у Криму місцями підвищиться аж до +14…+16°С.

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