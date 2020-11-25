Сонячно та без опадів: синоптик порадувала прогнозом в Україні на завтра
Протягом дня у більшості областей очікується до +8°.
Завтра, 26 листопада, в Україні буде сонячно, істотних опадів не очікується.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Нестабільний листопад: стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця
Протягом дня у більшості областей очікується +4°...+8°, в Криму до +10°.
На сході України буде холодніше, +2°...+4°.
У Києві буде переважно сухо й досить тепло. Протягом стовпчик термометра підніметься до +5°.
На вихідних з‘являться опади і похолодає. У неділю у Києві ймовірний дощ, сніг та вітер.
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