Західну Україну засипало снігом: у мережі з'явилися приголомшливі фото
Перший у цьому сезоні сніг випав відразу в декількох областях.
На вихідних західні регіони України засипало снігом.
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Сніг випав у Львівській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.
Соцмережі моментально зарясніли знімками зимової казки.
Так, у суботу перший сніг випав в Ужгороді.
Користувачі соцмереж також повідомили і про перший сніг у Луцьку.
Сніг випав також і в Рівному.
А метеостанцію в Сарнах (Рівненська область) взагалі замело.
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