Західну Україну засипало снігом: у мережі з'явилися приголомшливі фото

14:51, 29 листопада 2020
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Перший у цьому сезоні сніг випав відразу в декількох областях.

фото Facebook, Сергій Денисенко
фото Facebook, Сергій Денисенко

На вихідних західні регіони України засипало снігом.

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Сніг випав у Львівській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.

Соцмережі моментально зарясніли знімками зимової казки.

Так, у суботу перший сніг випав в Ужгороді.

Користувачі соцмереж також повідомили і про перший сніг у Луцьку.

Сніг випав також і в Рівному.

фото Facebook, Типове Рівне
фото Facebook, Типове Рівне

А метеостанцію в Сарнах (Рівненська область) взагалі замело.

фото Igor Klubuk, Facebook
фото Igor Klubuk, Facebook
фото Igor Klubuk, Facebook
фото Igor Klubuk, Facebook

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Автор: Катерина Лиманська

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