Погода в Україні погіршуватиметься: лютий принесе сніг з дощем, ожеледь та пориви вітру (відео)

Очікуваний приріст снігового покриву 5-10 сантиметрів.

Україну засипає снігом / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 1 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Читайте також Над Україною в лютому будуть "воювати" кілька циклонів - синоптик

Так, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг. Очікуваний приріст снігового покриву 5-10 см.

Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

1 лютого у Києві та Київській області на дорогах очікується ожеледиця, вдень значний сніг.

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 1 лютого, у багатьох областях України все ще продовжаться снігопади і дощі. Місцями в західних областях визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від -5° до +15°.

У Києві буде похмуро, невеликий сніг, температура повітря вночі -10°, вдень -2°.