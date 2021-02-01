Погода в Україні погіршуватиметься: лютий принесе сніг з дощем, ожеледь та пориви вітру (відео)
Очікуваний приріст снігового покриву 5-10 сантиметрів.
Сьогодні, 1 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Так, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг. Очікуваний приріст снігового покриву 5-10 см.
Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.
На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
1 лютого у Києві та Київській області на дорогах очікується ожеледиця, вдень значний сніг.
"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 1 лютого, у багатьох областях України все ще продовжаться снігопади і дощі. Місцями в західних областях визирне сонце. Температура вдень протримається на рівні від -5° до +15°.
У Києві буде похмуро, невеликий сніг, температура повітря вночі -10°, вдень -2°.
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°