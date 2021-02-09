"Точно, що влітку": синоптик розповів, коли українцям чекати на потепління

Припинення снігопадів очікується 13-14 лютого.

Погода в Україні / фото УНІАН, Денис Прядко

Скорого потепління в Україні очікувати не варто.

Читайте також Українців попереджають про погіршення погоди до 14 лютого: прогноз по областяхТаку заяву зробив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає Радіо Свобода.

«Нескоро. Не скажу вам. Точно, що влітку. Орієнтовно навіть до десятої доби за прогнозами потепління не буде», – сказав Білик.

Як додав синоптик, снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу. Припинення снігопадів він прогнозує 13-14 лютого.

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