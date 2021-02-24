Повінь у Перу пошкодила тисячі будинків, жителі залишилися без світла та води (фото)
Перервано водопостачання та електропостачання, пошкоджено близько 3000 гектарів посівів.
Повінь в районі Мадре-де-Діос в Перу пошкодила тисячі будинків. Уряд оголосив в регіоні надзвичайний стан на 60 днів.
Про це повідомляє Meteoprog.ua.
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Після відвідин постраждалих районів міністр навколишнього середовища Перу Габріель Кіхандрія заявив, що повені пошкодили близько 4000 будинків, а також кілька шкіл і медичних установ. Перервано водопостачання та електропостачання, пошкоджено близько 3000 гектарів посівів.
Збройні сили працюють з Національним інститутом цивільної оборони Перу (INDECI) для розподілу предметів першої необхідності, включаючи матраци, простирадла, кухонне приладдя, протимоскітні сітки, засоби особистої гігієни та чистячі засоби.
Рівень річки вже давно високий. Повідомлялося про повінь 19 січня в районі Лаберінто, провінція Тамбопата, після того, як проливний дощ вилився в річку, пошкодивши будинки, а також інфраструктуру, включаючи систему водопостачання.
В регіоні Лорето були випущені попередження про повені в районі Контамана після підвищення рівня води в річці Укаялі.
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