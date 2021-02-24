Повінь у Перу пошкодила тисячі будинків, жителі залишилися без світла та води (фото)

Перервано водопостачання та електропостачання, пошкоджено близько 3000 гектарів посівів.

Повінь пошкодила будинки / Фото altavoz.pe

Повінь в районі Мадре-де-Діос в Перу пошкодила тисячі будинків. Уряд оголосив в регіоні надзвичайний стан на 60 днів.

Про це повідомляє Meteoprog.ua.

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Після відвідин постраждалих районів міністр навколишнього середовища Перу Габріель Кіхандрія заявив, що повені пошкодили близько 4000 будинків, а також кілька шкіл і медичних установ. Перервано водопостачання та електропостачання, пошкоджено близько 3000 гектарів посівів.

Збройні сили працюють з Національним інститутом цивільної оборони Перу (INDECI) для розподілу предметів першої необхідності, включаючи матраци, простирадла, кухонне приладдя, протимоскітні сітки, засоби особистої гігієни та чистячі засоби.

Повінь у Перу / Фото altavoz.pe

Рівень річки вже давно високий. Повідомлялося про повінь 19 січня в районі Лаберінто, провінція Тамбопата, після того, як проливний дощ вилився в річку, пошкодивши будинки, а також інфраструктуру, включаючи систему водопостачання.

В регіоні Лорето були випущені попередження про повені в районі Контамана після підвищення рівня води в річці Укаялі.

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