Ізраїль накрили повені після одного з найбільш дощових днів в історії країни (відео)
Сильні дощі прийшли після засушливого жовтня.
Проливні дощі викликали сильну повінь в декількох частинах Ізраїлю в період з п'ятниці, 20 листопада, по неділю, 22 листопада 2020 року.
Про це повідомляє The Watchers.
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Всього за 24 години в деяких частинах країни випало до 230 мм опадів, що перевищує середній показник за листопад на 70 мм. Сильні дощі прийшли після посушливого жовтня.
Близько 20 людей були врятовані з декількох будівель після повені, що затопила парковки і будинки. У Хайфі, де повінь заблокувала багато доріг і вулиць, також врятували безліч людей.
За даними місцевих ЗМІ, за вихідні в деяких частинах країни випало від 100 до 150 мм опадів, що становить більше двох місяців дощу, оскільки середня кількість опадів у листопаді коливається від 50 до 70 мм.
Місцеві жителі кажуть, що повені є щорічно повторюваною проблемою у цьому районі.
Піщана буря в ізраїльському Ейлаті
Популярний Ізраїльський курорт Ейлат через піщану бурю виявився відрізаним від усієї країни, дві траси, які з'єднували його з іншими містами, закриті.
Головні дороги, якими можна було дістатися до місця відпочинку, заблоковані.
Через піщану бурю ейлатський аеропорт припинив роботу на дві години.
Піщана буря в Ізраїлі пофарбувала вулиці у помаранчевий колір.
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