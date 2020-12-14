Завтра в Києві буде похмуро з температурою до +1°
Завтра опадів не очікується.
У вівторок, 15 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Декілька областей України накриють дощі та снігопад: погода на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень - підніметься максимум до +1°. Без опадів.
Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 2 м/с.
Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.
Народний прогноз на 15 грудня
15 грудня — день Аввакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трави влітку. У грудні зима стелить білі полотна, а мороз через річки наводить мости. Якщо місяць світить вночі яскраво або його немає, а небо усипане яскравими зірками, буде ясний морозний день. Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля — до родючості. Якщо птиці перед морозом сідають на верхівки дерев — бути вітру, а якщо сідають на сніг — до відлиги. Ворона каркає — скоро замете хуртовина. Варто звернути увагу на зимові візерунки, що малює на склі мороз. Чим пишніші візерунки, тим пишніше буде зелень навесні. Рясний і частий іній взимку — прикмета врожайного року.
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