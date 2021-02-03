"Не лютнева температура": синоптик дала прогноз на завтра та пообіцяла дощі з мокрим снігом

Мокрий сніг піде у північній частині України, а в Карпатах - сніг.

Завтра в Україні очікується дощова погода / Фото ua.depositphotos.com

В Україну у четвер знову прийде циклон.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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В більшості областей пройдуть дощі. Зона опадів рухатиметься поступово, впродовж доби із заходу на схід.

"Температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2°...+7°, на півдні та південному заході +5°...+12°", - стверджує Діденко.

Прохолодніше хіба що в північних областях, 0°...+4°.

Мокрий сніг піде у північній частині України, а в Карпатах - сніг.

Завтра пориви південно-західного вітру в більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У Києві 4 лютого погода буде складною. Очікується дощ, місцями з мокрим снігом, та сильний південно-західний вітер.

Денна температура повітря у Києві завтра поблизу +4°.

"З 5 лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця! Ще раз нагадую - завтра в Україні циклон з опадами та сильним вітром!" - каже синоптик.

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