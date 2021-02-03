"Не лютнева температура": синоптик дала прогноз на завтра та пообіцяла дощі з мокрим снігом
Мокрий сніг піде у північній частині України, а в Карпатах - сніг.
В Україну у четвер знову прийде циклон.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Рятувальники попереджають: завтра на Україну налетить сильний вітер
В більшості областей пройдуть дощі. Зона опадів рухатиметься поступово, впродовж доби із заходу на схід.
"Температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2°...+7°, на півдні та південному заході +5°...+12°", - стверджує Діденко.
Прохолодніше хіба що в північних областях, 0°...+4°.
Мокрий сніг піде у північній частині України, а в Карпатах - сніг.
Завтра пориви південно-західного вітру в більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду.
У Києві 4 лютого погода буде складною. Очікується дощ, місцями з мокрим снігом, та сильний південно-західний вітер.
Денна температура повітря у Києві завтра поблизу +4°.
"З 5 лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця! Ще раз нагадую - завтра в Україні циклон з опадами та сильним вітром!" - каже синоптик.
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