Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рік

13:31, 1 грудня 2020
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Весь грудень українців чекають погодні "гойдалки": похолодання будуть змінюватися потепліннями.

У грудні буде досить багато опадів / фото УНІАН
У грудні буде досить багато опадів / фото УНІАН

Перший тиждень календарної зими в Україні буде відносно теплим, але вже з 8 грудня прийде похолодання - температура повітря опуститься вдень до 5 градусів з позначкою "мінус", а в нічний час доби - до 9-11 градусів морозу.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".

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За його словами, морози протримаються до середини грудня, з 14 грудня знову потеплішає до 1-6 градусів з позначкою "плюс", але відлига буде недовгою. 18 грудня в Україні похолодає до мінус 7 градусів вдень і до 10-13 нижче нуля вночі.

21-22 грудня потеплішає, але 26 грудня стовпчики термометрів знову впадуть до 7 градусів морозу. Завершення першого місяця зими буде з "плюсом": 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля.

Опадів у грудні буде чимало - 6 грудня очікується сніг з дощем, 9 і 11 грудня випаде сніг, а 15 і 17 грудня знову варто очікувати дощів. Крім того, снігопади пройдуть 18, 19, 27 і 28 грудня, а ось напередодні Нового року прогноз невтішний: 30 грудня на українців чекають дощі.

Зима в Україні:

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Автор: УНІАН

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