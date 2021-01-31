Синоптики дали прогноз погоди на лютий в Україні
Кількість опадів у лютому буде у межах середніх багаторічних значень.
Останній місяць зими буде тепліший, ніж зазвичай.
Такий прогноз погоди на лютий дали в Укргідрометцентрі.Україну продовжить засипати снігом: прогноз погоди на найближчі дні
Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2° вище від середніх багаторічних значень.
Кількість опадів у лютому буде у межах середніх багаторічних значень - на рівні 25-58 мм, у гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73-110 мм.
Прогноз на лютий від народного синоптика Леоніда Горбаня
- У лютому буде кілька періодів морозів і потепління. Так, згідно з прогнозами синоптика, перша декада лютого буде холодною і сніжною.
- За його словами, в період з 11 по 20 лютого прогнозується нове похолодання. Найхолоднішим днем другої декади буде 16 лютого.
- А ось третя декада лютого, на думку синоптика, очікується порівняно теплою. У цей період температура буде коливатися в діапазоні від -1° до +1°. Сніг з дощем можливий 25 і 27 лютого.
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