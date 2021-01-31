Синоптики дали прогноз погоди на лютий в Україні

Кількість опадів у лютому буде у межах середніх багаторічних значень.

Якою буде погода в лютому / фото REUTERS

Останній місяць зими буде тепліший, ніж зазвичай.

Такий прогноз погоди на лютий дали в Укргідрометцентрі. Читайте також Україну продовжить засипати снігом: прогноз погоди на найближчі дні

Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2° вище від середніх багаторічних значень.

Кількість опадів у лютому буде у межах середніх багаторічних значень - на рівні 25-58 мм, у гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73-110 мм.

Прогноз на лютий від народного синоптика Леоніда Горбаня