Синоптики дали прогноз погоди на лютий в Україні

10:17, 31 січня 2021
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Кількість опадів у лютому буде у межах середніх багаторічних значень.

Якою буде погода в лютому / фото REUTERS
Якою буде погода в лютому / фото REUTERS

Останній місяць зими буде тепліший, ніж зазвичай.  

Такий прогноз погоди на лютий дали в Укргідрометцентрі.Україну продовжить засипати снігом: прогноз погоди на найближчі дні

Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2° вище від середніх багаторічних значень.

Кількість опадів у лютому буде у межах середніх багаторічних значень - на рівні 25-58 мм, у гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73-110 мм.

Прогноз на лютий від народного синоптика Леоніда Горбаня

  • У лютому буде кілька періодів морозів і потепління.  Так, згідно з прогнозами синоптика, перша декада лютого буде холодною і сніжною.
  • За його словами, в період з 11 по 20 лютого прогнозується нове похолодання. Найхолоднішим днем другої декади буде 16 лютого.
  • А ось третя декада лютого, на думку синоптика, очікується порівняно теплою. У цей період температура буде коливатися в діапазоні від -1° до +1°. Сніг з дощем можливий 25 і 27 лютого.

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Автор: Ольга Робейко

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