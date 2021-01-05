Похолодання скасовується: на Різдво по всій Україні пройдуть дощі (карта)
У Криму температура підвищиться до +13°.
У четвер, 7 січня, на Різдво, всю Україну заллє дощами. Місцями вони посиляться до злив. Денна температура коливатиметься в межах від +2° у західній частині країни і до +13° - в Криму.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Синоптик розповів, якою буде погода в Україні 2021
- У Києві на Різдво - дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.
- У Чернігові - злива, температура повітря вночі 0°, вдень +2°.
- У Львові у четвер - хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі -3°, вдень +4°.
- У Луцьку очікується мінлива хмарність і дощ, вночі -2°, вдень +4°.
- У Рівному на Різдво хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ, вночі -3°, вдень +3°.
- У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +4°, хмарно з проясненнями, дрібний дощ.
- У Хмельницькому в четвер вночі -4°, вдень +2°, хмарно з проясненнями та дощ.
- В Івано-Франківську на Різдво мінлива хмарність і також можливий дощ, вночі -2°, вдень +6°.
- У Чернівцях у четвер-хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +6°, дощ.
- У Вінниці в різдвяний день дрібний дощик, -4°...+3°.
- У Житомирі в четвер буде дощ, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +6°, дощ.
- У Кропивницькому-злива, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Полтаві на Різдво дощ, температура повітря +1°...+6°.
- В Одесі 7 січня - хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями, злива.
- У Миколаєві хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі -1°, вдень +9°.
- У Запоріжжі-дощ, температура вночі +1°, вдень +7°.
- У Сумах 7 січня - злива, температура повітря 0°...+3°.
- У Харкові - злива, температура вночі +1°, вдень +4°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі 0°, вдень +7°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, злива, +1°...+13°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі +1°, вдень +6°.
- У Сєвєродонецьку 7 січня - хмарно, невеликий дощ, температура вночі +3°, вдень +5°.
7 січня - Різдво Христове. У цей день ходять від хати до хати, від родини до родини колядники, сповіщають про Різдвяні свята, бажаючи господарям щастя, здоров’я, достатку День на Різдво сонячний — дорід на хліб. Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь. Заметіль на Різдво — бджоли будуть гарно роїтися. Іній на дві неділі перед Різдвом рясний — перед Петром (12 липня) на гречці буде рясний цвіт. Морозів різдвяних нема — весна буде холодна. Ніч на Різдво світла — будуть несучі кури, темна — молочні корови, а завірюхою — бджоли будуть добре роїтися; небо зоряне — врожай на горох і сочевицю. Різдво збігається з настанням молодика — рік буде неврожайний. Тепло на Різдво — весна буде холодна. Яка погода після Різдва, така буде й після Петра: як по Різдві, так і по Петрові. На Різдво завірюха — бджоли добре роїтимуться.
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- Вінниця+1°... 0°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+5°... +1°
- Івано-Франківськ+4°... -1°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький+3°... +1°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+4°... 0°
- Львів+5°... +1°
- Миколаїв+7°... +3°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+3°... 0°
- Сімферополь+14°... +4°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль+3°... +1°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницький+1°... 0°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -3°
- Чернівці+3°... -1°