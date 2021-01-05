Похолодання скасовується: на Різдво по всій Україні пройдуть дощі (карта)

У Криму температура підвищиться до +13°.

На свято Україну заллє дощами / фото pixabay.com

У четвер, 7 січня, на Різдво, всю Україну заллє дощами. Місцями вони посиляться до злив. Денна температура коливатиметься в межах від +2° у західній частині країни і до +13° - в Криму.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також Синоптик розповів, якою буде погода в Україні 2021

У Києві на Різдво - дощ, температура повітря вночі -1°, вдень +3°.

У Чернігові - злива, температура повітря вночі 0°, вдень +2°.

У Львові у четвер - хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі -3°, вдень +4°.

У Луцьку очікується мінлива хмарність і дощ, вночі -2°, вдень +4°.

У Рівному на Різдво хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ, вночі -3°, вдень +3°.

У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +4°, хмарно з проясненнями, дрібний дощ.

У Хмельницькому в четвер вночі -4°, вдень +2°, хмарно з проясненнями та дощ.

В Івано-Франківську на Різдво мінлива хмарність і також можливий дощ, вночі -2°, вдень +6°.

У Чернівцях у четвер-хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +6°, дощ.

У Вінниці в різдвяний день дрібний дощик, -4°...+3°.

У Житомирі в четвер буде дощ, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Черкасах вночі 0°, вдень +6°, дощ.

У Кропивницькому-злива, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Полтаві на Різдво дощ, температура повітря +1°...+6°.

В Одесі 7 січня - хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі 0°, вдень +8°.

У Херсоні в четвер вночі -2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями, злива.

У Миколаєві хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі -1°, вдень +9°.

У Запоріжжі-дощ, температура вночі +1°, вдень +7°.

У Сумах 7 січня - злива, температура повітря 0°...+3°.

У Харкові - злива, температура вночі +1°, вдень +4°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі 0°, вдень +7°.

У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, злива, +1°...+13°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі +1°, вдень +6°.

У Сєвєродонецьку 7 січня - хмарно, невеликий дощ, температура вночі +3°, вдень +5°.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото УНІАН

7 січня - Різдво Христове. У цей день ходять від хати до хати, від родини до родини колядники, сповіщають про Різдвяні свята, бажаючи господарям щастя, здоров’я, достатку День на Різдво сонячний — дорід на хліб. Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь. Заметіль на Різдво — бджоли будуть гарно роїтися. Іній на дві неділі перед Різдвом рясний — перед Петром (12 липня) на гречці буде рясний цвіт. Морозів різдвяних нема — весна буде холодна. Ніч на Різдво світла — будуть несучі кури, темна — молочні корови, а завірюхою — бджоли будуть добре роїтися; небо зоряне — врожай на горох і сочевицю. Різдво збігається з настанням молодика — рік буде неврожайний. Тепло на Різдво — весна буде холодна. Яка погода після Різдва, така буде й після Петра: як по Різдві, так і по Петрові. На Різдво завірюха — бджоли добре роїтимуться.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: